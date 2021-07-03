«Украсят жарким летом»: дизайнер восхитилась платьем-комбинацией Гагариной и шортами Лободы

Дизайнер Белла Потемкина предложила варианты, как летом одеться не только удобно, но и модно. Она показала примеры на звездных персонах.

Это лето выдалось жарким во многих регионах России. Москва и Санкт-Петербург несколько недель изнывали из зноя. В такое время сложно думать, как одеться не только красиво, но и стильно. Однако дизайнер Белла Потемкина решила дать несколько рекомендаций. Многие звездные модницы любят хвастаться своими образами. Именно их и оценила эксперт по моде.

Так Полина Гагарина отметилась в платье-комбинации небесного цвета. Шелковый наряд на тонких бретельках подчеркивает ее стройность. А носит его девушка с белоснежными кедами, в которых нога чувствует себя комфортно. Более того, она показала свои тонкие щиколотки.

«Платья-комбинации из струящейся ткани в длинах мини и миди украсят жарким летом ваш гардероб», — заверила Белла.

А вот Светлана Лобода часто отдыхает на курортах. Она носит открытые наряды. так недавно певица запечатлелась с дочкой Евангелиной на отдыхе. Она была облачена в белую майку и джинсовые мини-шорты. Ее образ дополнили причудливая шляпа и объемная белая сумка. Потемкина посоветовала шорты на высокой талии носить с ярким акцентирующим топом.

А вот Ксения Собчак обожает необычные луки. Она всегда выделяется из толпы. При этом телеведущая порой самоиронизирует и способна пошутить над своим же образом. На отдыхе знаменитая блондинка отметилась в пижамном костюме в полоску. такие наряды бельевом стиле актуальны не первый сезон. По словам Потемкиной, можно носить не только костюмы-пижамы, но и варианты- с юбкой и кроп-топом.

Яна Рудковская является гуру в области моды. Она частая гостья светских раутов. Часто блондинка носит длинные легкие платья, которые сочетает с сумочками и туфельками. Так на отдыхе во Франции она тоже примерила платье в пол нежного цвета.

«На мой взгляд, как нельзя лучше подчеркнет вашу женственность элегантное летнее платье из натуральных тканей с цветочным принтом и хлопковым белым ретро воротничком и разрезом», — уверена Потемкина, пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также: