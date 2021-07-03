«Летящей походкой»: Ксения Собчак облачилась в рубашку и юбку макси с эффектном стройности

Ксения Собчак уже почти два года счастлива с Константином Богомоловым. Влюбленные первое время почти на всех мероприятиях появлялись вместе. Поклонники заметили, что блондинка похорошела и даже ее стиль изменился. Она стала чаще выбирать женственные образы, хоть порой ей и нравится носить что-то необычное, чтобы привлечь внимание. Каждый сезон телеведущая пополняет гардероб обновками.

Недавно Ксения показал целых шесть образов на фестивале «Жара». В обычной жизни она тоже редко отправляется на прогулку или по делам в одном и том же. Этим летом телеведущая отметилась в модных шортах-бермудах, а также в в платьях мидакси и комбинезонах. А накануне блондинка поделилась кадром из ГУМа. Она примерила костюм с эффектом стройности. Собчак запечатлелась в рубашке и юбке макси в вертикальную полоску.

«Несмотря на лето — неделя была по-настоящему активной: в командировку слетала, еще один бомбический выпуск для „Осторожно Собчак“ снят, финальные новости сезона на канале, поэтому теперь, летящей походкой в летящей юбке Phylosophy и блузе Ermanno Scervino — в выходные!» — написала звезда.

Примечательно, что принт, который стройнит, все чаще выбирают звезды. На днях Екатерина Стриженова примерила платье в полоску, а Валерия — костюм. Поклонники назвали Ксению одной из самых стильных девушек и заметили, что в новом наряде ее талия кажется еще уже.

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