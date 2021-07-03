«С днем рождения меня»: Анна Михайловская отмечает 33-летие

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — Анна Михайловская — разместила на своей странице в Instagram свежее фото с букетом цветов. Примечательно, что таким образом знаменитость напомнила своим подписчикам о собственном дне рождения.

«С днем рождения меня», — написала Анна в комментариях под фото.

К слову, Михайловская показала не только праздничный букет на фото, но и свой актуальный наряд. Знаменитость вслед за Аллой Пугачевой примерила тканевый ободок. Только примадонна выбрала черный вариант трендового украшения для волос, а Анна отдала предпочтение ободку цвета сахарной ваты. Знаменитость также продемонстрировала пудровое платье с нежно-розовыми лямками-лентами. Такой модный образ очень понравился фанатам актрисы. Они оставили слова восхищения в комментариях под снимком Михайловской.

«Анечка! Прекрасная! Ты прекрасна! Храни свою красоту и талант. Успехов во всем, здоровья, радости, любви», «Какая красивая! Просто, фея цветов! С днем рождения, Анечка», «Оставайся такой милой, доброй и ранимой, какая ты есть», «Шикарная леди, мама, жена!», «Выглядишь очень красивой», — поздравили артистку ее поклонники.

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