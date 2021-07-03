«Поддерживается искусственно»: Павел Мамонов остается в тяжелом состоянии

Исполнитель главной роли в фильме «Остров» — Павел Мамонов — остается второй день на ИВЛ. Врачи не обнаружили, что знаменитость идет на поправку.

Напомним, недавно артист попал в больницу с подозрением на коронавирус. Некоторые поклонники Павла Николаевича удивились, узнав о госпитализации актера. Так как Мамонов почти не контактировал с внешним миром, у него был низкий шанс заразиться. По словам его жены Ольги, она могла принести вирус вместе с кипой сценариев. Сама женщина часто спускается в метро и активно перемещается по мегаполису.

К слову, избранница артиста рассказала о последних изменениях в состоянии Мамонова:

«Пока все тоже самое, в Коммунарке он уже неделю как. Да, подключили к ИВЛ, уже второй день на нем. Дыхание поддерживается искусственно».

Ольга подчеркнула, что врачи не могут пока спрогнозировать, как поведет себя организм 70-летнего актера и музыканта.

«Как крайне тяжелое. Никаких прогнозов они не дают и больше ничего не говорят», — отметила жена артиста изданию «Комсомольская правда».

Напомним, Петр Мамонов стал известен по игре в музыкальной группе «Звуки Му».

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