«Трехлитровый Dom Perignon»: Наталья Рудова показала дорогие подарки от друзей

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» — Наталья Рудова — разместила в Stories личного микроблога ролик со всеми подарками, которые она получила на свой 38-й день рождения.

Напомним, актриса устроила роскошную вечеринку в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. На мероприятии были звездные гости и по совместительству друзья Натальи. Так, модель Мария Миногарова, с которой Рудова знакома уже долгое время, подарила артистке золотой браслет. К украшению Dior у Натальи появилась и новая сумочка этого модного дома.

К слову, артистке очень понравился дизайн новой брендовой сумочки. На черном фоне этого изделия были нарисован цветок в виде ярких красных, желтых и оранжевых брызг. Отметим, что это была не единственная сумочка среди подарков к дню рождения Натальи.

Черная небольшая сумочка-багет Saint laurent с золотой монограммой аккуратно лежала возле пышных цветочных букетов. Помимо сумочек, Наталья показала еще и большие бутылки люксового шампанского:

«Подарочки невероятные! Вот трехлитровый Dom Perignon».

Кстати, Рудова выделила подарок своего нового друга — стилиста Алеко Надиряна. Приятель Анастасии Решетовой подарил артистке лавандовый купальник бренда Aizel.

«Спасибо, Алекоша», — обратилась актриса к Надиряну.

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