Летний монохром: Лопырева в шортах-бермудах молочного цвета и трендовых мюлях отправилась на завтрак

Знаменитая блондинка показала, как провела день в Бодруме. Она сменила несколько женственных образов.

Виктория Лопырева не так давно посетила Россию. Почти год знаменитая красавица не была на своей родине. После рождения сына Марка Лео она предпочитает проводить время в теплых странах. При этом в прошлом году ее муж Игорь Булатов получил высокую должность, поэтому реже проводит с ней время, так как находится в республике Коми. Погостив в Москве и Санкт-Петербурге блондинка снова уехала. Теперь она отдыхает в Турции.

Остановилась Лопырева в Бодруме, где успевает не только проводить время на пляже и любоваться видами, но и устраивает фотосессии. Длинноногая модель любит подчеркивать достоинства фигуру юбками и платьями. Но накануне она нарядилась в монохромный летний лук. Блондинка предстала в шортах-бермудах, топе и рубашке оверсайз молочного цвета. Наряд дополнили ультрамодные мюли с квадратным мысом. Звезда отправилась завтракать.

Позже Виктория покаталась на яхте, где показала загорелые ноги в своем монохромном наряде. Однако вечером она переоделась в алое мини-платье с эффектом мерцания и босоножки на каблуке. Девушка принарядилась, чтобы с друзьями посмотреть футбол.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. «Очень красивая», «Шикарные ноги, Виктория», «Очень хороша», «Всегда такая стильная», «Загорелая красотка», «Умеете красиво одеваться», «Сногсшибательная», «В алом платье богиня», «Как вам удается так выглядеть», «Каждый день в новом, шикарно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: