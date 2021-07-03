«Не хватит сил»: Сергей Соседов объяснил отказ от участия в белорусском «Х-факторе»

Телеведущий Сергей Соседов публично назвал причину личного отказа от места наставника на шоу «Х-фактор» в Беларуси.

Знаменитость подчеркнул, что он не хотел обидеть участников и своих поклонников, которые надеялись попасть к нему в команду. Критик не захотел стать членом жюри потому, что стал сомневаться в собственных возможностях сопротивляться и отстаивать личное мнение.

«Я приношу свои извинения моим белорусским почитателям, друзьям, а также тем участникам будущего телевизионного шоу, которые надеялись попасть в мою команду или услышать мое мнение по поводу своего творчества. Простите меня. Желаю вам максимального успеха и психологического комфорта на первом белорусском «Х-Факторе», — заявил журналист.

По словам Соседова, организаторы музыкального шоу «Х-фактор» не дадут ему свободы в выборе репертуара. Этот проект впервые покажут в Беларуси. Там, считает телеведущий, все еще есть трудности с общественно-политической ситуацией. Поэтому знаменитость решил не рисковать.

«Зная себя как человека открытого и принципиального, я представляю, каких нервов и психологических затрат будет стоить мне участие в роли наставника и члена жюри в белорусском «Х-Факторе». Я не думаю, что мне будет многое там позволено. Мне не хватит здоровья и сил отстаивать там того или иного участника, исполняемый репертуар и свое мнение по бесконечно возникающим вопросам. Я не верю, что организаторы этого шоу дадут мне возможность публично говорить и делать то, что я считаю нужным и правильным, или это будет стоить мне большой крови», — рассказал Соседов «Комсомольской правде».

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