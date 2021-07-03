«Брать его дальше «на прицеп»?»: Little Big завершили сотрудничество с Пухляшом

У популярной рейв-группы Little Big больше нет планов на сотрудничество с Пухляшом Дмитрием Красиловым. Коллектив снял с его участие три клипа, в том числе, и суперпопулярный Uno, а дальше их дороги разошлись. Об этом в новом интервью рассказал один из вокалистов группы Антон Лиссов.

«Он вот хапанул своего… Ну а дальше он там развлекается… Ну а что, его брать дальше «на прицеп»? У него своя жизнь», — ответил музыкант на прямой вопрос о сотрудничестве Little Big с Пухляшом на YouTube-канале Street Beat TV.

Лиссов отметил, что Красилов изначально танцор, и ему стоит продолжать развиваться в этом направлении, но вместо этого молодой человек набрал себе рекламных проектов.

Антон добавил, что Little Big имеют большую популярность в Европе, и в 2022 году у них ожидается довольно плотных концертный график за рубежом. Он поделился, что есть полноценная гастрольноя жизнь не восстановится, то группе придется, кроме музыки, производить и другой контент, например, сериалы. А в ближайших планах у них съемка нового смешного клипа.

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