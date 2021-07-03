Анна Заворотнюк вслед за Юлией Ковальчук показала нежно-желтые новинки гардероба

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк — Анны — появились кадры знаменитости в бледно-солнечных платьях. Примечательно, что ранее такой оттенок желтого продемонстрировала певица Юлия Ковальчук.

Напомним, жена музыканта Алексея Чумакова не так давно похвасталась вязаным костюмом. Кроп-топ на лямках и силуэтные брюки оказались близки по цветовой гамме к нарядам Анны Заворотнюк.

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К слову, Заворотнюк выбрала светлые оттенки желтого для своих платьев на теплую погоду. Анна показала своим поклонникам новинки летнего гардероба. Однако, в отличие от Ковальчук, модель отдала предпочтение шифону и хлопку.

«Как вам образ?», — поинтересовалась Анна у своих поклонников.

Фанаты Заворотнюк отметили, что А-силуэтное платье с воланами и пышными рукавами украсило девушку:

«Какая милая», «Ангелочек», «Анечка, ну ты шикарная, как всегда!», «Очень нежный», «Хороший образ», «Очень красивое платье! И очень красивый образ», «Воплощение женственности и нежности».

Другое платье похожего цвета восхитило подписчиков Анны не меньше. В отличие от предыдущего варианта, этот наряд был длины миди. Короткие рукава-буфы, квадратный вырез, резинка на талии и юбка свободного кроя украсили платье нежно-желтого цвета.

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