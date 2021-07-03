«Безбашенный поступок»: Клава Кока запечатлела свой полет на парашюте

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Клавы Коки появились кадры полета знаменитости. Примечательно, что певица не испугалась прыгнуть с парашютом.

Отметим, что страх высоты — распространенная фобия. Но Клава Кока может похвастаться своей смелостью и любовью к полетам над облаками. Участница музыкального лейбла Blackstar призналась, что рискнула и совершила экстремальный поступок.

«Еще один безбашенный поступок! Жизнь слишком коротка, и я беру от нее все, проживая каждый день на максимум, ведь он может оказаться последним! Жизнь прекрасна! А все мимолетные трудности — наш бесценный опыт», — отметила Клава.

Певица показала, как она прыгнула с парашютом и парила над землей. Исполнительница в красном комбинезоне летела в непринужденной позе. По поведению Клавы можно было предположить, что она прыгает не в первый раз. Поклонники артистки восхитились мужеством и жизнелюбием девушки:

«Так приятно видеть тебя счастливой», «Невероятно! Теперь еще +1 поступок в твоей жизни, который ты будешь вспомнить с улыбкой и восторгом!», «Даже как-то не верится что это фото, такое ощущение, что это просто качественный фотошоп».

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