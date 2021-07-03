«Не каждому дано»: Олег Газманов поздравил сына Родиона с 40-летием

3 июля исполняется 40 лет певцу Родиону Газманову. Старший сын Олега Газманова уже и сам принимает поздравления с солидным юбилеем. И, конечно, главные слова в этот день звучат от звездного отца именинника, который посвятил Родиону теплые строчки не только как наследнику, но и как артисту.

«Горжусь тобой! Не каждому дано в 6 лет стать звездой и спустя годы снова успешно вернуться на сцену! Ты смог поверить в себя, повернуть свою жизнь и сделать то, что ты любишь, своей профессией. Пусть твои мечты сбываются. Желаю тебе неспокойного творческого счастья», — обратился Олег Газманов к старшему сыну через Instagram.

Он также пожелал наследнику «качать музыку» из глубины вселенной и иметь миллионы поклонников.

Напомним, страна услышала о Родионе Газманове в 1987 году, когда ему было 6 лет, — его клип про собаку был показан в передаче «Утренняя почта» и песня стала очень популярной. Но в 13 лет из-за ломающегося голоса парень прекратил пение, и далее уже казалось, что судьба не вернет его на эстраду. После школы он устроился работать барменом и дослужился до управляющего ночного клуба. Позже молодой человек сменил много работ, пока в 2012 году не решил заниматься только музыкой. С тех пор Родион раскрутился на собственных песнях, за что его и хвалит звездный отец.

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