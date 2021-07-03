«Я бабник и карьерист»: Дмитрий Тарасов рассказал о доверии в семье

Экс-избранник телеведущей Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов — разместил в одной из последних публикаций личного микроблога воспоминания о прошлых браках и начале отношений с нынешней женой Анастасией Костенко.

Спортсмен отметил, что модель, несмотря на слухи и опасения подруг, доверилась Дмитрию. После развода и скандала с Ольгой Бузовой, Тарасов постепенно показывал, каким примерным семьянином может быть.

«За спиной два громких развода, слухи обо мне из каждого утюга, в старых интервью такого наговорил, что любая девушка сбежала бы. Подруги ей говорили, что я бабник и карьерист, со мной лучше не общаться. Мне приходилось завоевывать доверие по миллиметру. Каждый день доказывая, что я не тот человек, которым меня представляли в медиа на тот момент», — признался Тарасов.

Футболист поблагодарил возлюбленную за доверие и преданность. Костенко не просто стала спутницей Дмитрия, но и родила ему двух дочерей. В этом году пара рассказала о еще одной беременности Анастасии. На этот раз у Тарасова будет долгожданный мальчик.

«Да, у меня за спиной два развода, но именно это и дает мне уникальный опыт, который и научил меня, как нельзя строить отношения, какие ошибки не нужно было совершать. Но самое главное — этот опыт помог мне создать отношения с Настей, которые я на самом деле считаю идеальными», — резюмировал Дмитрий.

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