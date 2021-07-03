Ида Галич вернула себе девичью фамилию после развода

После развода со своим мужем Аланом Басиевым, который произошел в начале 2021 года, популярный блогер и певица Ида Галич вернула себе девичью фамилию. Об этом говорит то, что 31-летняя звезда Интернета сменила название своего ИП, которое, по закону, должно быть идентично реальным ФИО владельца.

Согласно выписке из Единого государственного реестр индивидуальных предпринимателей, 1 июля 2021 года в запись об известной бизнесвумен были внесены изменения, связанные с заменой паспорта. ИП, которое ранее называлось «Басиева Ида Васильевна» поменяло название на «Галич Ида Васильевна».

Напомним, блогер вышла замуж весной 2018 года, а в начале 2020-го у нее родился сын Леон. Правда, вскоре после этого девушка сообщила о расставании с мужем. Развод прошел тихо, без скандалов и взаимных обвинений. Поклонникам Иды только и осталось, что гадать, почему распался брак звезды.

Добавим, что родители Леона продолжают вдвоем заботится о воспитании мальчика. В одном из интервью Галич отметила, что Басиев хороший отец, и другого папы у ее сына не будет.

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