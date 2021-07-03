«Может надеть все – и длинное, и короткое, и брюки»: Юдашкин объяснил стиль Пугачевой

Отношения известного модельера и Примадонны из сотрудничества уже давно переросли в крепкую семейную дружбу.

33 года длится дружба Аллы Пугачевой с модельером Валентином Юдашкин. За эти годы звезда давно перестала быть просто клиентом – она настоящая муза для творца. И одно из последних фэшн-произведений, которое принадлежит «перу» «русского Пьера Кардена», — это длинное струящееся платье для юбилея Максима Галкина, за него Примадонна публично поблагодарила друга.

Именно Юдашкин в свое время при работе над нарядами Пугачевой ввел в ее имидж мини. И Примадонна доверилась молодому и дерзкому кутюрье – ему тогда было 24 года, но он уже был знаменит на весь модный мир, — и легко пошла на смену имиджа. Очень быстро ее наряды – например, платье официантки из клипа «Настоящий полковник», — что называется, ушло в массы.

«Она очень тонкий человек и точно знает, чего хочет. Прекрасно понимает, что к ней могут возникнуть вопросы, если она вдруг промахнется с выбором. Но винить она скорее будет себя – что недодумала, не просчитала», — рассказал Юдашкин в интервью сайту «Аргументы и факты».

Кстати, и по сей день Примадонна не стесняется наряжаться в мини. 72-летняя легенда то и дело выгуливает шорты или короткие платьица. «Алла Борисовна настолько яркая личность, что может надеть все – и длинное, и короткое, и брюки», — признал Юдашкин.

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