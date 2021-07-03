«Она всегда меня выслушает»: муж Бородиной на фоне развода показал свою внимательную «спутницу»

Курбан Омаров давно ведет собственный блог, а теперь начал развивать свой проект на YouTube.

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров могли 3 июля отпраздновать шестилетие своего брака, но скоро будут отмечать развод. Дело в том, что звезда экрана несколько недель назад выставила мужа за дверь, а на днях подала заявление в суд, чтобы официально расстаться с ним. Что послужило причиной столь быстрого расставания, стороны никак не комментируют.

Тем временем, пока идет необходимый при подаче заявления срок до первого заседания, Омаров и Бородина путешествуют. Естественно, порознь. Девушка улетела в Ереван на выходные, а ее пока еще законный муж – в Казань. Омаров давно ведет свой блог в Instagram, а теперь еще и занялся видеопроектами на YouTube. И в поездку взял с собой верную «спутницу» — камеру.

«Та, с кем я говорю часами. Она всегда меня выслушает», — заметил мужчина, опубликовав снимок в микроблоге.

Кстати, в поездку муж Бородиной отправился своим ходом, взяв с собой сына от первого брака.

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