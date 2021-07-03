Не стесняясь: Каменских в желтом секси-платьице на запах приковала внимание поклонников к «ложбинке греха»

Певица любит демонстрировать свою фигуру с минимумом одежды на ней.

34-летняя певица Настя Каменских снова улетела в теплые края, чтобы как следует отдохнуть и восстановиться. Где именно она проводит отпуск, красотка пока не рассекретила, но уже успела побаловать поклонников парочкой пикантных кадров.

Разобрав чемодан, певица облачилась в легкое летнее секси-платьице на запах принтом «мильфлер», которое она надела поверх бикини. Короткий наряд с рюшками подчеркнул смуглую кожу красотки, а также выгодно преподнес открытую зону декольте, так называемую «ложбинку греха». Девушка полюбовалась собой, но недолго – она поспешила скинуть платье и принять солнечные ванны.

Ранее мы рассказывали, как Каменских выступила накануне отпуска на одной из открытых площадок Киева. Девушка дала сольный концерт, появившись перед местной публикой в эффектном красном платье с разрезами на бедрах.

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