Путин наградил находящегося в коме Мамонова орденом Дружбы

С 1 июля актер находится в медикаментозном сне, подключенный к аппарату ИВЛ.

2 июля президент России Владимир Путин наградил музыканта и актера Петра Мамонова орденом Дружбы. Соответствующий указ появился на портале правовой информации. 70-летний артист был удостоен этой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Официальная новость пришла практически одновременно с известием о том, что возрастной актер находится в реанимации больницы Коммунарки с 60-процентным поражением легких. Мужчина заразился коронавирусом, хотя и вел уединенный образ жизни на своей даче и общался только с женой. 1 июля из-за тяжелого состояния его пришлось подключить к аппарату ИВЛ, что предполагает введение в медикаментозный сон.

Напомним, что, будучи основателем музыкальной группы «Звуки Му», Мамонов умудрился стать весьма ценным драматическим актером кино. Его роль монаха в фильме «Остров» 2006 года была отмечена наградами «Золотой орел» и «Ника». Также артист снимался в картинах «Игла», «Царь» и «Иерей-Сан».

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