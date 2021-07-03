Обзавидуйтесь: Наталья Подольская в мини-бикини с модным принтом «пейсли» явила идеальную фигуру

Многие звезды сейчас отдыхают на заграничных курортах, с удовольствием демонстрируя свое времяпрепровождение в микроблогах. Например, Яна Рудковская находится во французском Сан-Тропе и накануне посетила светский вечер в бутике любимого бренда Louis Vuitton. А певица Наталья Подольская с мужем и сыновьями проводит отпуск в турецком Кемере, где только и делает, что загорает и купается.

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Вполне логично, что Подольская чаще всего появляется на кадрах в своем микроблоге в купальниках. Их у нее множество, и девушка каждый день старается не повторяться. На сей раз красотка нарядилась в бикини с лифом бандо с ярким модным принтом «пейсли», который еще называют «турецкий огурец». Девушка как бы невзначай показала во весь рост себя на селфи, демонстрируя подписчикам идеальную фигуру.

И завидовать, на самом деле, есть чему: меньше года назад певица стала мамой во второй раз. Но ни живот, ни грудь не напоминают об этом. Девушка, кажется, стала еще стройнее и эффектнее.

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