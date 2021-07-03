«Тенденции размываются»: Валентин Юдашкин высказался о нынешней моде и ее принципах

Известный на весь мир российский модельер Валентин Юдашкин сегодня продолжает творить. Он по-прежнему создает наряды, достойные внимания самой взыскательной модницы, творит для Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и задает тренды.

Ориентиры в моде за последнее десятилетие подверглись серьезным изменениям. Уже нет, как раньше, строгости и диктата носить только то, что требуют обстоятельства. «Главенствует лозунг «Я таким себя вижу», — охарактеризовал эпоху Юдашкин.

Однако, при моде на индивидуальность и свободу выбора, а также с обилием фаст-фэшна настоящим творцам приходится в какой-то степени бороться за свое место под солнцем. Но Юдашкин относится к сложившимся в индустрии принципам с пониманием:

«Сейчас возможно все, и человеку в определенной степени легче. Уже никто не обратит внимание, что то, как он оделся, – это плохо», — приводит слова мэтра сайт «Аргументы и факты».

Однако есть незыблемые принципы, на которых зиждется индустрия. И Юдашкин их четко формулирует: «Я бы все равно предложил не путать тенденции и вкус, стиль. Да, тенденции размываются, но стиль, вкус – категории неизменные. И мы, модельеры, этот вкус воспитываем».

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