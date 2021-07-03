Полевые цветы и разнотравье: Максим Галкин показал нетронутый уголок природы в своем саду

Шоумен Максим Галкин – не только популярный артист и телеведущий, но и знатный садовод. При постройке своего роскошного замка в деревне Грязь в пригороде столицы муж Пугачевой постарался создать подобие Эдема: раскинувшийся на много десятков гектаров сад, в котором есть практически все. Сотни видов растений, цветов, кустарников и деревьев растут теперь на приусадебной территории, и Галкин просто обожает свой уголок природы.

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Казалось бы, в любимом саду хозяин знает каждую пядь земли, но не тут-то было. Накануне, прогуливаясь по делам во дворе, Галкин набрел на неожиданно нетронутую часть сада.

«Мы с Гариком пошли за огурцом в теплицу, а тут у нас, смотрите, какая красота! Нетронутый какой луг», — показал красоту природы Галкин. – «Ну прелесть же, а! А там дом».

Уголок дикой природы в саду Галкина состоит из всевозможных полевых цветов и разнотравья. Причем, от замка он довольно далеко – шестиэтажный дом даже не видно отсюда.

На территории усадьбы Галкин с Пугачевой, к слову, выращивают и овощи. Они давно установили теплицу и теперь каждое лето радуют себя и своих близких свежими огурчиками и баклажанами с грядки. В этом году уже поспел первый урожай, из которого глава семьи с сыном сделали салат.

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