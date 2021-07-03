Похудел, осунулся и постарел: изнуренный муж Заворотнюк предстал перед публикой

Муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев уже давно не появляется в своем микроблоге в Instagram. Более того, там нет ни единого фото или видео. Поклонники звезды льда могли бы лишь догадываться, как у него дела, ели бы не Татьяна Навка, которая рассказывает о не у себя в аккаунте. Накануне чемпионка показала, как сейчас выглядит ее коллега по льду, – в Сочи начались гастроли с участием мужа Заворотнюк.

Накануне Навка представила обновленную постановку мюзикла «Руслан и Людмила». Теперь роль главной героини исполняют четыре олимпийских чемпионки – сама Татьяна, Алина Загитова, Аделина Сотникова и Татьяна Волосожар. А вот Руслан, как заметила сама Навка, — это незаменимый Петр Чернышев. И, глядя на кадры с ледовой арены в Сочи, зрители заметили, как изменился муж Заворотнюк – осунулся, постарел, роскошные черные локоны поредели и посеребрились.

«Петр очень похудел. Здоровья Анастасии», «Петя! Петя! Петяяяяя!!!!!!!!!!!!! Самый лучший!», — пишут в комментариях.

Петр Чернышев уже два года ухаживает за тяжелобольной женой. И он – единственный кормилец в семье, который еще и оплачивает дорогостоящее лечение. Накануне гастролей фигурист репетировал сутками с новыми участницами проекта. Очевидно, все это вместе и отразилось на состоянии спортсмена.

Смотрите также