Изображая диву: белокурая Екатерина Климова в струящемся каскадном платье показала стройные ножки

Известная актриса Екатерина Климова в своем аккаунте регулярно делится кадрами со съемок. Сейчас звезда сериала «По законам военного времени» задействована в новом проекте, ради которого перевоплотилась в блондинку. И время от времени в ее микроблоге появляются эпизоды, в которых красотку-брюнетку едва можно узнать.

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На сей раз Климова в белом парике снималась для сцены в кабаре. Актриса позировала с микрофоном, нарядившись в белое каскадное платье – короткое впереди, длинное сзади. Асимметрия наряда подчеркнула длинные стройные ножки красотки, которые казались еще бесконечнее благодаря высоким каблуками, на которых стояла звезда.

По всей видимости, Екатерина Климова играет роль певицы. Возле стойки микрофона она делала вид, что исполняет какую-то композицию, вентилятор развевает ее волосы и шелковистое платье, и получается вполне голливудский кадр с эстрадной дивой в главной роли.

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