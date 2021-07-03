Взбудоражила: Настя Каменских в горячей ванне стыдливо прикрыла прелести мыльной пеной

34-летняя певица Настя Каменских уже несколько лет занимается сольной карьерой. Девушка будоражит многомиллионную армию поклонников не только своим вокальным талантом, но и зажигательной хореографией, яркими нарядами и пышной фигурой. В жизни девушка не сдает позиций и подогревает интерес к своей персоне чересчур откровенными кадрами.

больше по теме С акцентом на пышные бедра: Каменских в откровенном красном платье с разрезами и бахромой появилась перед публикой Певица часто выбирает наряды погорячее.

Накануне красотка дала концерт на одной из открытых площадок Киева и почти сразу же улетела отдыха. Куда именно отправилась певица, она пока не сообщила, но уже похвасталась красивым видом на море и провела небольшой рум-тур по вилле.

Вечер Каменских посвятила релаксу. Девушка забралась в ванну с огромной пеной, но не одна, а в компании с мобильным телефоном и по традиции запечатлела чуть ли не каждое свое действие.

На одном из кадров красотка Каменских позировала себе, прикрыв свои пышные прелести мыльной пеной. Снимками певица щедро поделилась в микроблоге.

Кстати, ранее звезда объяснила свое пристрастие к откровенным снимкам в микроблоге. Для Каменских в этом нет ничего плохого – жизнь одна, и причем очень скоротечна. «Подписчики пишут мне очень много комментариев, эти фотографии очень будоражат людей», — объяснила ранее певица.

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