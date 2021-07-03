Остромодный cut out: Собчак в леопардовом платье с необычными вырезами скорректировала фигуру

Телеведущая и блогер следит за трендами и активно их приручает.

Стиль Ксении Собчак, по наблюдению многих стилистов, после второго замужества очень изменился. Блогер и телеведущая теперь полюбила женственные и романтичные платья, хотя раньше их терпеть не могла и считала себя в них волком в овечьей шкуре. Сейчас же при любой возможности девушка отдает предпочтение именно таким нарядам.

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Накануне Собчак в своем микроблоге запостила новый снимок, на котором позирует в леопардовом платье с пышными рукавами, декорированными рюшами. Фасон наряда – ультрамодный: по бокам у платья — стильный cut out, обнажающий талию девушки и визуально делающий ее стройнее.

Кстати, за счет разнокалиберных леопардовых пятнышек на платье Ксении удалось скорректировать фигуру, которые вкупе с остромодными необычными разрезами сделали силуэт более хрупким и утонченным.

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