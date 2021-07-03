Полупрозрачные намеки: Нетребко в гипюровом платье в пол запечатлелась на Сардинии

Певица Анна Нетребко находится с гастролями в Италии. Звезда оперы уже порадовала своими выступлениями жителей Флоренции. И теперь наслаждается заслуженным мини-отпуском – она всегда старается совместить приятное с полезным.

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Накануне оперная дива отправилась на один из пляже в Сардинии, где сейчас отдыхает, в сопровождении большой команды. Как оказалось Анна решила устроить фотосессию с несколькими образами – от легкого летнего до закрытого строгого. И показала детали у себя в микроблоге.

Один из образов статной звездной красавицы включал повязанный на голове платок и длинное шлейфовое платье-тунику из гипюра. Полупрозрачное кружево красиво оттенило загорелую кожу певицы, а также вырисовало стройный силуэт звезды. Дива красиво позировала на фоне зелени острова и выглядела счастливой.

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