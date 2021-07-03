«Пробуем»: Гагарина вслед за Галкиным похвасталась первым урожаем

Недавно Полина Гагарина перебралась в новый особняк с более просторной жилплощадью, а также внушительным приусадебным участком. Девушка сразу же загорелась мыслью разбить на нем красивый сад и за пример взяла территорию Максима Галкина – известнейшего в шоу-бизнесе любителя природы. Певица даже поставила себе цель превзойти шоумена и в питомнике очень долго и много выбирала различные садовые культуры.

У Галкина, помимо ухоженного и большого сада, растет огород с теплицами. И накануне телеведущий вместе с сыном отправился туда собирать первый урожай – поспели огурцы. Гагарина тоже поспешила похвастаться своими достижениями на садовом участке и показала, что созрело на участке у нее.

«А у меня первый урожай уже. Быстренько! Пробуем, это называется «черевишня», — похвасталась звезда.

Певица с удовольствием сорвала и отправила в рот первую ягодку. Благодаря жаркой неделе в Москве ягоды и овощи, действительно, поспели довольно рано в этом году.

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