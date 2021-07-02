«Кокетка»: Наташа Королева отреагировала на видео с участием дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

Певица следит за жизнью бывшего мужа в Instagram.

Композитор и автор песен Игорь Николаев поделился в микроблоге видео с участием дочери Вероники. Пятилетняя малышка в кадре наряжена в фату невесты и диадему и предлагает звездному отцу потанцевать. Правда, Ника просит папу перед тем, как исполнить несколько па, переодеться, как она.

На милое видео тут же отреагировали подписчики Игоря Николаева. Они восхищаются артистичной Вероникой. Помимо обычных поклонников музыканта под его постом оставили комментарии и звездные друзья Николаева.

«Хорошенькая. Солнышко», — написал Иосиф Пригожин. «Ну, что за прелесть эта Вероничка!» — отозвалась певица Валерия. «Принцесса», — сделал комплимент Александр Ревва.

Не смогла пройти мимо милого видео и бывшая жена Игоря Николаева Наташа Королева. Судя по всему, экс-супруга внимательно следит за жизнью маэстро в соцсети. Свой комментарий Королева оставила в числе первых.

«Кокетка», – умилилась она дочери бывшего мужа.

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