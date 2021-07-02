«Через две недели переезжать»: Настя Голд показала ремонт ванной комнаты в новой квартире в Москве

Экс-участница «Дома-2» и ее муж Илья Яббаров готовятся к новоселью.

Ремонт в новой квартире семейной пары бывших участников «Дома-2» Анастасии Голд и Ильи Яббарова подходит к своему завершению. Супруги готовятся стать новоселами и сейчас живут в предвкушении этого события.

Анастасия Голд периодически показывает своей аудитории в Instagram, как идут работы в их с Ильей Яббаровым семейном гнездышке.

На этот раз она разместила снимок, сделанный в ванной комнате. Помещение еще не полностью готово, отделочные работы продолжаются, но уже видно, что это будет стильно и со вкусом. В ванной уже установлена собственно ванна, она довольно большая, и унитаз. В комнате много света.

Этим снимком Анастасия Голд ответила на вопрос подписчиков о том, как обстоят дела с ремонтом в их квартире.

«Полным ходом идет. Нам через две недели уже переезжать туда», — уточнила Анастасия Голд.

Напомним, «двушку» в Москве пара купила в канун Нового года. Настя и Илья невероятно счастливы, поскольку давно хотели приобрести недвижимость в столице.

Не так давно ключи от новой квартиры получила другая семья из «Дома-2» — Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель.

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