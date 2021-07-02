«Шик и блеск»: Чехова в платье с пайетками засветила «ложбинку греха»

Недавно Анфиса Чехова призналась, что более 20 лет не носит брюки и шорты. В эфире, на мероприятиях и даже на отдыхе телеведущая появляется в платьях или юбках. На этот раз она выбрала вечерний наряд со шлейфом в золотистом цвете. Лиф платья украшала россыпь золотистых пайеток, а в декольте кокетливо засветилась «ложбинка греха».

«Шик и блеск! Красотка! Какое красивое платье», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Чехова отдыхала в Египте, а до этого успела побывать в Майами, на Мальдивах и в Сочи. Фанатам, которые считают, что телеведущая слишком часто отдыхает на фешенебельных курортах, она ответила, что может себе позволить подобное.

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