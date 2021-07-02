«Танец невесты будет сейчас?»: Игорь Николаев запечатлел младшую дочку в фате и диадеме

Пятилетняя Ника пригласила на танец звездного папу, уточнив, что ему предварительно стоит переодеться.

Известный музыкант и автор песен Игорь Николаев поделился в Instagram умилительным видео с участием своей младшей дочки Вероники. Пятилетняя девочка предстает в кадре, наряженная во все белое, а ее голову украшает диадема и фата.

«Можно ли меня пригласить на танец? — переспрашивает у наследницы маэстро. — С удовольствием! Танец невесты будет сейчас?»

Вероника кивает головой в знак согласия и уточняет, что для танца папе следует переодеться, как она.

«Я буду женихом, что ли?» — интересуется Игорь Николаев. «Это просто такой танцор», — расставляет все по местам Вероника.

Аудитория Игоря Николаева умилилась этим кадрам. Подписчики вспомнили, что у маэстро очень кстати есть песня про невесту.

«Какая прелесть!», «Папина кокетка», «Очень мило и красиво, а главное, есть песня Игоря Юрьевича и «Руки вверх» «Невеста-красавица», «Дай бог счастья и здоровья ангелочку», — высказались в Сети.

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