«Нереальная!»: Asti в необычном купальнике блеснула пышным бюстом

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав, предложение от которого она получила годом ранее. Недавно супруги записали совместную песню, а теперь отправились в отпуск. Снимками артистка поделилась в своем Instagram, хотя и отметила, что устроила себе цифровой детокс и старается вообще не пользоваться телефоном.

«Вспоминаю, как же это было круто, когда мы не зависели от этой коробочки. Интересно, на сколько меня хватит. А вы устраиваете себе цифровой детокс?» — написала Анна.

Певица позировала в ярко-розовом купальнике необычного кроя.

«Нереальная! Какая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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