Гарри скучает: Елизавета II проигнорировала приезд внука

На прошлой неделе принц Гарри прилетел в Лондон. Из аэропорта Хитроу он направился во Фрогмор-коттедж, где в течение пяти дней должен был быть на изоляции. Такие правила распространяются на всех въезжающих в Великобританию. Сразу после его прилета Елизавету II заметили за рулем внедорожника, который направлялся в сторону Фрогмор-коттеджа. Однако, Express утверждает, что она так и не увиделась с внуком.

В тот период, когда Гарри находился в Лондоне, королева была в Шотландии с рабочим визитом. Вернулась она домой в четверг вечером. В то же время Гарри отправился в аэропорт, чтобы сесть на рейс до Лос-Анджелеса.

Напомним, накануне принц Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Кенсингтонском дворце. На церемонии оба были в приподнятом настроении и улыбались.

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