Показала ножки: Рудковская в шелковом костюме-пижаме пообедала с маэстро парфюмерии в Грассе

Яна Рудковская любит проводить время с семьей. Однако даже после рождения сына Арсения, она предпочла не уходить в декретный отпуск. Жена Евгения Плющенко привыкла заниматься всеми вопросами сама, но в прошлом году она осталась без отпуска. Поэтому весной блондинка провела время с семьей на Мальдивах. А теперь светская львица приехала во Францию. Она остановилась на вилле в Сен-Тропе.

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Но 2 июня Яна посетила город Грассе, который считают столицей парфюмерии. Она увидела лучшие духи, которые размещены в больший флаконах по полтора литра. Также 46-летняя звезда повидалась с маэстро парфюмерии Жаком Кавалье. В соцсети блондинка опубликовала видео, на котором отметилась в шелковом костюме-пижаме Louis Vuitton.

Только шорты из этого комплекта стоят 90 тысяч рублей, а рубашка — около 150 тысяч рублей. Свой лук Рудковская дополнила миниатюрной сумкой и сандалиями. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«В сердце Louis Vuitton духи в невероятном Грассе. Какое удовольствие прекрасно пообедать с маэстро парфюмерии Жаком Кавалье Беллетрудом», — похвасталась она.

Поклонники оценили фигуру Яны, а также ее образ в бельевом стиле. «Очень модный пижамный тренд!», «Везде в пижамочке», «А мне настроение подняла ее походка», «Что-то здесь ноги покороче стали!», «Тоже довелось побывать в Grasse. Какие там ароматы!», «Красивые ноги», «Наряд странный, но ноги красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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