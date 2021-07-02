«Это ее выбор»: Ольга Орлова прокомментировала отписку от нее Ольги Бузовой

Ведущая «Дома-2» дала понять, что для нее поведение экс-коллеги не стало неожиданностью.

Настоящий скандал разгорается в Сети. Спровоцировала его бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Теледива взяла и отписалась в Instagram от своих бывших коллег по проекту, вместе с которыми на протяжении нескольких лет вела «Дом-2».

Ольга Орлова дала понять, что это обстоятельство ее нисколько не задело. Вероятно, телеведущая была готова к таким демаршам со стороны Ольги Бузовой.

«Это ее выбор. Я в принятии», — лаконично сформулировала свое отношение Орлова к поступку Бузовой.

А вот Влад Кадони отреагировал далеко не с такой иронией. Ведущий «Дома-2» дал понять, что ему неприятен факт того, что Ольга Бузова вычеркнула бывших коллег из списка своих подписок. Он посвятил целый пост Ольге, в финале публикации назвав ее лицемеркой.

Ведущего «Дома-2» поддержали многие его подписчики, среди них немало бывших участников реалити-шоу. Они подтвердили, что давно догадывались о том, что из себя представляет Ольга Бузова на самом деле.

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