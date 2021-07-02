«Великолепно, не правда ли?»: принц Уильям поднял настроение своему брату

В Кенсингтонском дворце появился памятник принцессе Диане. Его открыли накануне сыновья покойной леди Ди. По этому случаю принц Гарри специально прилетел из США в Великобританию. На церемонии, которая прошла в узком кругу, братья не скрывали эмоций, улыбались и были явно в приподнятом настроении. Эксперт по чтению по губам Джон Кесседи, глядя на снимки братьев, отметил, что Уильям поднял настроение своему брату.

«Великолепно, не правда ли?», — цитирует слова Уильяма эксперт.

Специалист по языку тела Джуди Джеймс отметил, что братья демонстрируют признаки примирения.

«Когда они сняли ткань с памятника, то стояли и пристально смотрели на него. Вероятно, это был очень сложный, эмоциональный момент для обоих. После Гарри пристально посмотрел на Уильяма. Именно этот взгляд означал, что примирение наступило», — сказала эксперт Express.

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Напомним, сразу после открытия памятника принц Гарри вернулся в США.

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