В оттенках нежности: невестка Валерии показала припыленно-пудровый наряд дочери с рюшами

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина обожает красиво выглядеть и дочку Селин наряжает себе под стать. Жена Арсения Шульгина призналась, что рада быть мамой девочки, поскольку это обстоятельство позволяет ей покупать еще больше нарядов.

«Быть мамой доченьки — одно удовольствие, особенно, когда ты любишь розовый», — написала в сторис микроблога Лиана Шульгина.

Она показала, во что собирается нарядить дочку Селин для прогулки. Это милейший пудровый костюмчик, состоящий из кофточки и штанишек с лампасами в виде рюши из ленточки. В дополнение к наряду полагались розовые носочки.

«Жду, когда проснется Малинка, и гулять, гулять», — добавила молодая мама.

Затем она показала фото дочери, облаченной в костюмчик. Лицо девочки, как обычно, мама в кадр не захватила.

Напомним, накануне, первого июля, маленькой Селин исполнилось полгода. С этим событием родителей девочки поздравила звездная бабушка, певица Валерия. Она поблагодарила сына и невестку за появившееся в их семье чудо.

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