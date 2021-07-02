«Сегодня было бы 90 лет»: дочка Веры Глаголевой показала утопающую в цветах могилу своей бабушки

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. На свадьбе дочки успела побывать Вела Глаголева, но вскоре артистка скончалась после длительной борьбы с раком. Близкие до сих пор тяжело переживают ее уход. У актрисы также остались дочки от первого брака — Анна и Мария Нахапетовы. Сестры очень дружны и часто вместе проводят отпуск и отмечают праздники. Недавно Шубская вернулась из отпуска.

По всей видимости, Анастасия вернулась специально к важной дате. 2 июля она пришла на кладбище, где почтила память своей бабушки, но не со стороны мамы, а отца Кирилла Шубского — известного бизнесмена, с 2013-го возглавившего «РТ-Химкомпозит». Девушка показала утопающую в цветах могилу Инны Шубской, которой не стало в 2011 году. Памятник с фотографией женщины в молодости и табличкой с датами жизни. При это среди цветов стоит еще одно фото, на котором Инна Борисовна запечатлена в зрелом возрасте.

«Бабулечка. Сегодня было бы 90 лет», — написала дочка Глаголевой.

Позже Шубская встретилась с сестрами и своим папой. Они поужинали все вместе в кафе.

Напомним, что саму актрису похоронили на Троекуровском кладбище. 16 августа состоится четвертая годовщина со дня ее смерти. Обычно в этот день сестры собираются вместе, чтобы почтить память матери.

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