«Каждый день о ней думаю»: Ксения Бородина призвала молиться за певицу МакSим

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в сторис Instagram поддержала борющуюся с тяжелой формой пневмонии Марину Абросимову, известную как певица МакSим. Звезда призвала поклонников молиться за здоровье вокалистки.

«Я каждый день о ней думаю. Из головы не выходит. Марина очень сильная. Я верю, что все будет хорошо. Надо молиться за нее», — написала Ксения Бородина в микроблоге.

Между тем певица МакSим уже две недели находится в состоянии медикаментозной комы. Врачи приняли решение отключить свою звездную пациентку от аппарата ИВЛ и подключили к более мощному – ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации).

У 38-летней вокалистки низкая сатурация и обширное поражение легких — восемьдесят процентов.

Известно, что к врачам МакSим обратилась на четвертый день болезни, когда у нее уже началась одышка. Это было четырнадцатого июня. Тогда поражение легких составляло сорок процентов.

Пока МакSим находится на лечении в клинике, все заботы о ее двух дочках — 12-летней Александре и семилетней Марии — взяла на себя мама певицы Светлана Викторовна Максимова.

Редакция Teleprogramma.pro искренне желает, чтобы певица поправилась и поскорее вернулась домой.

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