В Москве умер рабочий, травмированный на съемках фильма с Безруковым

Съемки фильма «Нюрнберг» в Москве обернулись трагедией. Один из рабочих, что занимался монтажом декораций, умер от травм полученных на съемочной площадке.

Сам инцидент произошел еще 31 мая на киностудии «Мосфильм». На 55-летнего мужчину упала тяжелая декорация. С переломом позвоночника и ушибами его доставили в одну с столичных больниц. Врачи в течение месяца пытались спасти пострадавшего, но не удалось. Как сообщает канал «Рен-ТВ», 2 июля он скончался. По факту смерти работника правоохранительные органы проводят проверку.

Добавим, что «Нюрнберг» — это фильм о знаменитом Нюрнбергском процессе, на котором после Второй мировой войны судили руководителей Третьего рейха. Режиссером картины является Николай Лебедев. В главных ролях задействованы Сергей Безруков, Евгений Миронов и Игорь Петренко. На днях Безруков выложил в Instagram фото со съемок данной киноленты.

Кроме павильонов «Мосфильма», съемки запланированы в Чехии, Германии, Бельгии.