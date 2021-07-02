«Я в глубоком шоке от твоего лицемерия»: Влад Кадони публично обратился к Ольге Бузовой

Накануне стало известно, что экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова отписалась в Instagram от всех своих бывших коллег по реалити-шоу. Влад Кадони в своем микроблоге признался подписчикам, что не понимает причины произошедшего.

А чуть позже уже в ленте опубликовал пост, в котором дал понять, что поступок Ольги Бузовой его очень задел.

Он, вероятно, считал себя другом Ольги, за спиной у которого она не будет ничего делать.

«Вот так работаешь с человеком не один год, поддерживаешь, закрываешь глаза на многое, оправдываешь какие-то поступки в свой адрес, всегда прикрываешь, подменяешь, в любое время дня и ночи берешь трубки, из уважения участвуешь в разных движухах тебе не нужных и хлоп… как-то ночью тихо тебя вычерчивают из жизни, будто никогда и не было», — высказался Влад Кадони в микроблоге.

Телеведущий признался, что ему неприятно и обидно такое поведение Ольги Бузовой. Другие бывшие коллеги теледивы сделали вид, что ничего не происходит. Влад Кадони же так поступить не может. Он обижен и считает, Ольгу Бузову лицемеркой.

«И пусть меня захейтят твои фантики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия! И это касается не только недавнего поступка. Последнее время «Дом-2» уже был не для тебя, а вот российский шоу-биз — это прям твое! Удачи, Оль. Удачи», — заключил Влад Кадони.

Подписчики ведущего «Дома-2» поблагодарили его за смелость, мол, он сумел открыто сказать то, о чем многие шептались в кулуарах.

«Многим это было видно уже давно. Неискренний человек под маской благодетеля. Таких людей рядом с собой лучше не держать», — написала в комментариях экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко.

«Чет до вас поздненько до всех доходит», — отреагировала бывшая героиня проекта Саша Черно.

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