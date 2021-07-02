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В стиле 80-х: Юлия Барановская отметилась в Сочи в синем спортивном костюме с белыми лампасами

Имиджмейкер Элла Маковей заметила, что спортивный прикид подходит красотке.

В стиле 80-х: Юлия Барановская отметилась в Сочи в синем спортивном костюме с белыми лампасами
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Многие привыкли видеть телеведущую Юлию Барановскую в эффектных нарядах — вечерних и коктейльных платьях, элегантных костюмах и с красивыми прическами. Именно такой красотка появляется перед зрителями, а также выступает на официальных и светских мероприятиях как шоувумен. Но в повседневности девушка выбирает стиль кэжуал. Для поездки в Сочи звезда экрана и вовсе выбрала спортивный образ.

На прогулке по курорту Барановская появилась в синем спортивном костюме с белыми лампасами. В нем девушка забралась на тарзанку и с удовольствием прокатилась на экстремальном аттракционе.

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Кстати, ранее она была замечена в таком же, только ярко-красного цвета. Как оказалось, сейчас такие комплекты в моде. Об этом рассказала стилист Элла Маковей.

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

«Мода на спортивную одежду и спортивную экипировку существует, наверное, со времен первых Олимпийских игр.

Неслучайно сегодня в создании костюмов для сборных участвуют кутюрье с мировыми именами.

Что же касается синего костюма с белыми лампасами на Юлии — это ностальгическая реплика 80-х. Достаточно посмотреть фотохронику тех лет, и вы обязательно увидите такие костюмы. Идет ли он Юлии? Почему нет! Ведь активные занятия спортом в соответствующей экипировке всегда на пользу», — прокомментировала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro: 

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет.  Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

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