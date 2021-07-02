Дерзкая! Девушка в костюме QR-кода пыталась проникнуть в ресторан на Патриках

В первый день июля москвичи и гости столицы были удивлены необычным зрелищем. Длинноногая красотка в костюме QR-кода пыталась пройти в один из ресторанов на Патриарших прудах.

Внутрь девушку не пустили, но сотрудники угостили ее кофе, дав его с собой. Так что она не расстроилась, а включила музыку и начала танцевать.

Девушка моментально приковала к себе внимание. Прохожие фотографировали ее и снимали на видео, а некоторые догадались просканировать QR-код телефонами и узнали, куда же он ведет.

Выяснилось, что — на специальную страницу сайта телеканала «Суббота!», где размещен призыв смотреть сериал «Отчаянные домохозяйки» без ограничений.

Оказалось, акция была креативной идеей телеканала таким образом отметить начало показа культового сериала.

Напомним, «Суббота!» — это развлекательный канал от создателей «Пятницы!». В программе — сериалы, реалити-шоу, фильмы и развлекательные новости. Лица канала — Маша Миногарова, Марина Федункив, Клава Кока, Стас Круглицкий, Натали Ящук и другие.

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