Умер звезда фильма «Свадьба в Малиновке» Николай Сличенко

Худрук театра «Ромэн» еще в мае был госпитализирован в тяжелом состоянии. Теперь стало известно о его кончине.

В январе прошлого года Николай Сличенко появился в передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Тогда народный артист СССР увиделся с друзьями и рассказал, как отметил юбилей. В студии гости вспомнили, как снимался фильм «Свадьба в Малиновке». А в мае этого года мужчина попал в больницу. Тогда подозрения на коронавирус не подтвердились, но у него обострилась болезнь легких. А 2 июля стало известно, что актер скончался.

Печальное известие появилось на сайте театра «Ромэн», в котором он был худруком.

«В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли «Цыганский театр „Ромэн“ на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко — выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра „Ромэн“, общественный деятель. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии „Тельца“, память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Добавим, что место, дата и время прощания с Сличенко будет сообщено дополнительно. Напомним, что после картины «Свадьба в Малиновке» актер получил известность. Там он пел и танцевал. Тогда не все знали, что Николай Алексеевич цыганской крови. Актрисы из фильма признались, что были в него влюблены, но мужчина на них не обращал внимание. У него есть сын от первого брака Алексей, а также дочка Тамилла Сличенко, актриса театра «Ромэн» и сыновья Петр и Алексей. Внук артиста Николай участвовал в свое время в «Фабрике звезд».

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