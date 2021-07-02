«Изменила свою жизнь»: дочь Джуда Лоу сбрила волосы и «обманула» поклонников париком

Дочь известного британского актера Джуда Лоу, 20-летняя Айрис сбрила свои длинные волосы. 1 июля девушка, которая выбрала карьеру модели, выложила ролик в TikTok, в котором она сама себе говорит не делать «это», а потом заявляется, что уже «сделала» и снимает парик, демонстрируя экстремально короткую стрижку.

Перфоманс начинающей звезды вышел одновременно с ее интервью британскому Vogue, в котором говорится, что она подстриглась для своего дебюта в кино — Айрис снимается в сериале Pistol, посвященном культовой панк-группе Sex Pistols. В нем она сыграет Су Кэтвумен (Soo Catwoman) — эпатажную икону 70-х, которая прославилась своей необычной стрижкой: короткими светлыми волосами и средней длины локонами по бокам, похожими на кошачьи ушки.

«Я хотела сделать что-то освобождающее. В тот день, когда я побрила голову, я изменила свою жизнь. Я никогда раньше не делала ничего подобного», — призналась девушка журналу.

В интервью она также рассказала, что друзья стали сравнивать ее с мальчиком, а еще о том, что на съемках подружилась со звездой «Игры престолов» Мэйси Уильямс, которая, кстати, тоже изменила имидж ради роли в Pistol.

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