Когда материнство к лицу: беременная Арзамасова в воздушном кипенно-белом платье подчеркнула животик

26-летняя Лиза Арзамасова в самое ближайшее время подарит мужу хореографу Илье Авербуху долгожданного малыша. У постановщика ледовых шоу есть взрослый 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. Говоря о своих отношениях с пасынком, актриса из ситкома «Папины дочки» подметила: она «смеет надеется, что они товарищеские». Наследник Ильи Изяславича с легкостью принял мачеху в семью. А сама Лиза рассказала, за что она полюбила будущего мужа. Хореограф впечатлил юную красавицу заботой и вниманием. Авербух и сейчас опекает возлюбленную, которая находится в интересном положении, причем в утроенном смысле.

«Уникальны его умение и талант быть чутким и внимательным в ежедневности, в сохранении атмосферы дома», — приводит Wday слова актрисы.

На прогулке Елизавета позировала в кипенно-белом струящемся платье с воздушными рукавами-фонариками. И при всем желании актрисе из ситкома «Папины дочки» не удалось бы скрыть заметно раздавшуюся фигуру и большой животик. Изюминкой кокетливого образа будущей мамочки стали пышные кудри.

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