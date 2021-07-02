Тренировка будущего няньки: Джанабаева запечатлела, как ее сын Лука рассекает на сигвее, укачивая пустую коляску

Певица Альбина Джанабаева оригинально поздравила младшего сына Луку с днем рождения. 2 июня наследнику певца Валерия Меладзе исполнилось семь лет. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась свежим видеороликом, показав, как ее сынишка-именинник на сигвее рассекает по саду. При этом Лука пытался укачивать коляску, к счастью, пустую. Как тут же пояснила певица. Малышку-дочку из колыбельки заботливая мамочка подняла, разрешив ее братику попрактиковаться в роли няньки.

«С днем рождения наш дорогой мальчик!! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный. Всегда оставайся таким!! Любим! P.S. Коляска пустая. Don’t worry be happy», — пошутила Альбина.

Напомним, что у певицы и Валерия Меладзе также есть старший сын Константин. Он уже взрослый и самостоятельный юноша. Родители им очень гордятся.

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