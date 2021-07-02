В образе блондинки — редкость: Климова в платье-футляре с кружевом предстала на съемках в Минске

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» сменила имидж без похода к парикмахеру - она просто примерила парик.

Екатерина Климова вместо летнего отдыха с головой погрузилась в работу. В Storeis микроблога актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поделилась свежим кадром, запечатлев себя на съемочной площадке нового проекта. Экс-возлюбленная Гелы Месхи для этого улетела в Минск, оставив детей — сыновей Матвея и Корнея, а также пятилетнюю дочку Беллу на бабушек и няню.

В кадре Екатерина Климова позировала в утонченном персиковом платье-футляре с кружевном на юбке и белых плетенных босоножках на шпильке и ремешком на щиколотке. Изюминкой образа стала прическа бывшей жены Гелы Месхи. Многим поклонникам актрисы было непривычно видеть ее блондинкой, да еще и с челкой. Климова может похвастаться копной вьющихся каштановых кудрей. Но ради съемок она согласилась примерить парик. Так что обошлось без похода к парикмахеру. Вот такие чудеса преображения в кресле стилиста.

Напомним, что помимо младших детей у актрисы есть взрослая 19-летняя дочка Елизавета. Она учится на факультете журналистики в МГУ. Старшую наследницу Екатерина Климова родила от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова. Сейчас мужчина счастлив в отношениях с близкой подругой актрисы Еленой Бирюковой.

Смотрите также: