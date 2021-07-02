«Султан бы тут же вызвал на халвет»: Джансу Дере в тонких трусиках грациозно обнажила плоский животик

С появлением в турецком сериале «Великолепный век» нового персонажа — персиянки Фирузе — весь гарем султана Сулеймана перевернулся с ног на голову. Поклонники с замиранием сердца следили за тем, как новая наложница постепенно влюбляла в себя падишаха. Фанаты Хюррем султан буквально взвыли от обиды за рыжеволосую госпожу. «Как султан мог забыть клятвы любви и упасть в объятия другой?» — шептались телезрители. Другие надеялись, что хасеки Хюррем султан привычно «разделается» с соперницей и выдворит ее из дворца. Что впрочем и случилось.

Примечательно, что на роль персиянки Фирузе продюсеры выбрали актрису, которая стала полной противоположностью Мерьем Узерли — ни пышных форм, ни огненной страсти, только сдержанность, утонченность и легкость. Джансу Дере сумела полюбится многим. В обычно жизни эта красавица-турчанка то и дело дразнит поклонников роскошной фигурой. Она сохранила свою природную стройность и гибкость. На свежем фото в бикини актриса блеснула плоским животиком и «сочными» бедрами, показав шикарную фигуру.

«Сулейман бы тут же забыл свою Хюррем!», «Ай! Вот это Фирузе», «Что за штучка такая!», «То персиянка, то турчанка — но, что тут скажешь — королева!», «Такая Фирузе увела бы у Хюррем ее падишаха», «Вау, как сочно», «Животик такой плоский, ни грамма лишнего веса», «Султан бы тут же вызвал на халвет», «Шикарная персиянка Фирузе», «А где, простите, танец живота», «Трепетная лань», «Изящная, просто супер!», «Любимая Фирузе! Султан бы пал к ногам и молил о любви», — пишут фолловеры.

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