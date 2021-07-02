«Диме не стоило так делать»: Авербух встал на сторону Бузовой в скандале с Губерниевым

Известный хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о перепалке Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ». Напомним, во время Евро-2020 спортивный комментатор атаковал телеведущую своими подколами про театр, знание футбольной тематики и алкоголь по утрам. Из-за этого женщина расплакалась и ушла из студии в расстроенных чувствах.

больше по теме Полтора миллиона: как выросли гонорары Губерниева после скандала с Бузовой На днях комментатор довел до слез поющую ведущую в прямом эфире канала «Матч-ТВ».

Авербух отметил, что дружит и с Ольгой, и с Дмитрием, уважает обоих. Однако в данной ситуации он все-таки встал на сторону Бузовой.

«Интервью получилось резковатым. Я думаю, что прием, который использовал Дима Губерниев, до него использовала Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Когда Ксения его использовала, она сделала это гораздо деликатнее, и она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», — цитирует Илью издание Sport24.

Напомним, что в прошлом году Бузова блистала в шоу Авербуха «Ледниковый период». Хореограф до сих пор отзывается о ней, как о трудолюбивом и целеустремленном человеке.

Смотрите также: