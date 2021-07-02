Модный урок от дивы: Орбакайте в шелковом комбинезоне с брюками палаццо скорректировала фигуру

Кристина Орбакайте в свои 50 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. Старшая дочка примадонны сама трижды мама. У нее есть взрослый 30-летний сын Никита Пресняков, 23-летний Дени Байсаров и девятилетняя дочка Клава Земцова. Певица слывет первой модницей. И не зря! В ее звездном гардеробе нет случайных вещей. Так, на вечеринке по случаю дня рождения внучки Аллы Пугачевой поп-дива позировала в сливочном летящем платье из шифона. Изюминкой ее образа стали туфли-лодочки на шпильке и прозрачные гипюровые носочки.

Для одной из фотосъемок Кристина Орбакайте подобрала шелковый комбинезон с брюками палаццо, преподав своим поклонницам модный урок. Певица визуально сделала ноги длиннее за счет правильного кроя и фасона брюк. Ансамбль поп-дивы дополнили мерцающий поясок на талии и массивное ожерелье.

«Брюки палаццо правильного кроя визуально делают ноги длиннее, какими бы эти ножки не были», — экспертно подметила Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — имидж-стилист.

Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

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